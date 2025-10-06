Un uomo fa appello contro la condanna di stupro e Pelicot torna in tribunale

AGI - Un solo uomo dei condannati per gli strupri a Gisele Pelicot ha presentato appello e così la donna torna in tribunale. La vicenda è quella tristemente nota, della donna francese il cui ex marito ha reclutato dozzine di sconosciuti online per aggredirla sessualmente e stuprarla.
Cinquantuno uomini, incluso il suo ex marito Dominique Pelicot, sono stati condannati dopo un primo processo durato mesi, conclusosi lo scorso dicembre, che ha trasformato Gisele Pelicot in un’icona globale. Husamettin Dogan, 44 anni, è l’unico imputato ad aver presentato l’appello perché afferma "Non ho mai avuto intenzione di farlo" e ha aggiunto "sono qui perché non ho mai voluto stuprare questa signora, che rispetto".
Gisele Pelicot, 72 anni, ha rinunciato al diritto all’anonimato e la sua condotta dignitosa durante tutto il processo l’ha resa un’eroina femminista e un simbolo della lotta delle donne contro la violenza sessuale maschile.
È arrivata tra gli applausi al tribunale della città meridionale di Nîmes, vestita con una giacca rosa e accompagnata dal figlio Florian – uno dei tre figli avuti con Dominique Pelicot. Ha stretto calorosamente le mani ai suoi sostenitori, ma non ha rilasciato dichiarazioni. Dogan, che soffre di artrite e non è in custodia cautelare, ha fatto un ingresso più discreto. Nascosto sotto un berretto, una mascherina e occhiali scuri, è salito i gradini del tribunale appoggiandosi a un bastone, ha riferito un video giornalista dell’AFP.