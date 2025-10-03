Bezos, costruiremo enormi data center nello spazio

AGI - "Nei prossimi dieci anni inizieremo a costruire enormi data center da gigawatt nello spazio. Sarà il luogo ideale per realizzare questi giganteschi cluster di training, perche' li' l'energia solare è disponibile in abbondanza". Ad affermarlo, il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, dialogando con il Ceo di Exor John Elkann all'Italian Tech Week alle Ogr di Torino. "Siamo fortunati a vivere in un'epoca in cui sono in corso più di un'età dell'oro - ha detto - i viaggi spaziali, l'intelligenza artificiale, la robotica. È straordinario. Non c'è mai stato un momento migliore per essere entusiasti del futuro".
"Non c'è mai stato un momento migliore per essere imprenditori. Non c'è mai stato un momento migliore per essere una startup"
"Il mondo sta cambiando cosi' rapidamente in questo momento - ha detto - e le startup, le piccole aziende prosperano in momenti di grandi e rapidi cambiamenti. La stabilità favorisce gli operatori storici e i rapidi cambiamenti favoriscono le piccole startup dinamiche e agili".
"Si dice che ci sono troppe regolamentazioni in Europa. Ma in realtà ci sono molte regole ovunque. Quello di cui c'è bisogno è un atteggiamento positivo, quella mentalità imprenditoriale che spinge le persone al successo, e l'Europa ha tutto il necessario per essere dinamica e imprenditoriale". Ha proseguito il fondatore di Amazon, Jeff Bezos che ha aggiunto - Gli imprenditori - ha aggiunto - devono essere ottimisti e accettare sfide difficili".