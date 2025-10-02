Yoox sospende i licenziamenti per 211 lavoratori 

AGI - L'azienda Yoox ha annunciato la decisione di sospendere con effetto immediato la procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 211 lavoratori, al fine di individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali.
Lo rende noto il Mimit spiegando che è stato accolto l'invito del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. È quanto emerso dal tavolo sulla vertenza che si è tenuto a Palazzo Piacentini, alla presenza dei vertici aziendali, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle istituzioni locali.
"Accolgo con soddisfazione la decisione dell'azienda di recepire il nostro appello, avviando la vertenza su un percorso di confronto costruttivo. Siamo finalmente sulla strada giusta. Oggi si apre una nuova fase, che auspico possa condurre, in tempi congrui, a una soluzione condivisa e quindi accettabile da tutte le parti coinvolte", ha dichiarato il ministro Urso.
"Questo è il frutto - ha aggiunto - di un lavoro di squadra che dimostra come, quando istituzioni nazionali e locali, sindacati e azienda collaborano assieme, i risultati arrivano".
Le parti hanno inoltre convenuto che, durante il periodo di sospensione della procedura di licenziamento collettivo, il confronto proseguirà in sede aziendale attraverso un serrato calendario di incontri già fissati (9, 16, 22, 30 ottobre e 5, 10 novembre 2025) per approfondire anche la situazione industriale dell'azienda.
Le parti torneranno a riunirsi al Mimit il prossimo 18 novembre per riferire l'esito del ciclo di confronti.