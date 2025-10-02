OpenAI tocca la valutazione di 500 miliardi, superata SpaceX

AGI - OpenAI ha chiuso un accordo che valuta la società di intelligenza artificiale 500 miliardi di dollari, superando così SpaceX come startup di maggior valore al mondo. La vendita secondaria di azioni ha consentito agli attuali ed ex dipendenti di cedere complessivamente circa 6,6 miliardi di dollari delle proprie quote, secondo quanto riportato dal Financial Times citando una fonte vicina all'azienda.
Sorpasso tra i giganti tech
Sotto la guida di Sam Altman, OpenAI compie così un prestigioso sorpasso tra i giganti tech. A luglio SpaceX, di Elon Musk, era stata valutata dagli investitori 400 miliardi di dollari. OpenAI, invece, a marzo era stata stimata intorno ai 300 miliardi di dollari nell'ambito di un finanziamento da 40 miliardi guidato dal gruppo giapponese SoftBank. Il completamento dell'operazione, in discussione da agosto, è stato riportato per primo da Bloomberg. I dipendenti, secondo quanto scrive il quotidiano britannico, hanno venduto le loro quote a investitori tra cui Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX di Abu Dhabi e T. Rowe Price. In realtà le cifre avrebbero potuto essere ancora più alte: OpenAI aveva infatti autorizzato la cessione di azioni per un valore fino a 10 miliardi di dollari, ma molti dipendenti hanno scelto di non vendere, segno della fiducia riposta nel futuro della società, creatrice di ChatGPT, e nel potenziale dell'intelligenza artificiale. Lo scorso mese il produttore di chip Nvidia aveva annunciato un investimento fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI, in cambio dell'utilizzo, da parte della startup, di fino a 10 gigawatt di capacità di calcolo basata sui chip di Nvidia.
Prospettive future e ricavi
Dal 2022 a oggi, conclude il Financial Times, i ricavi annuali di OpenAI, con sede a San Francisco, sono saliti a 12 miliardi di dollari, con la previsione di superare i 20 miliardi di dollari entro la fine del 2025.