Troppo stress e politica, è fuga di dirigenti dalle aziende di Musk

AGI - L'impero imprenditoriale di Elon Musk è stato colpito da un'ondata di abbandoni tra i dirigenti aziendali nell'ultimo anno, in un mix di cause tra le incessanti richieste del miliardario e il suo attivismo politico che avrebbero accelerato il turnover tra i suoi vertici. Lo riporta il Financial Times.
Membri chiave del team vendite statunitense di Tesla, delle operazioni relative a batterie e propulsori, della divisione relazioni pubbliche e il direttore informatico hanno tutti recentemente lasciato il gruppo, così come dirigenti dei team Optimus e AI, su cui Musk ha scommesso il futuro dell'azienda. Il turnover è stato ancora più rapido in xAI, la startup di intelligenza artificiale di Musk nata due anni fa, che ha fuso con il suo social network X a marzo.
Il direttore finanziario e il consulente legale generale hanno recentemente lasciato il gruppo dopo brevi incarichi, a distanza di una settimana l'uno dall'altro. Questi trasferimenti fanno parte di un esodo dal conglomerato dell'uomo più ricco del mondo, che gestisce cinque aziende, da SpaceX a Tesla, con oltre 140.000 dipendenti.
Il Financial Times ha intervistato più di una dozzina di dipendenti attuali ed ex dipendenti per farsi un'idea di questa situazione.
Le cause degli abbandoni
Mentre molti se ne sono andati felicemente dopo un lungo servizio per fondare start-up o prendersi una pausa dalla carriera, si è registrato anche un aumento di coloro che si sono dimessi per esaurimento nervoso, o per la disillusione nei confronti delle svolte strategiche di Musk, dei licenziamenti di massa e delle sue idee politiche, hanno affermato le persone.
"L'unica costante nel mondo di Elon è la rapidità con cui brucia i vice", ha affermato uno dei consiglieri del miliardario.