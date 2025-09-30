Ferrovie Appulo Lucane presenta il primo treno a batteria d'Italia

AGI - “Noi in Italia finanziamo chi guarda davvero avanti, creiamo lavoro e ricchezza con giusti investimenti. Il treno Altamura – Matera, che entrerà in funzione nel 2026 consentendo di immettere meno C02 nell’aria, è il vero green. Per me averlo visto, nell’edizione di due anni fa, prima come modellino disegnato, adesso salirci e dall’anno prossimo viaggiarci è una grande emozione”. Lo ha detto il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, visitando, ad Expoferroviaria 2025, a Milano, il primo treno italiano a scartamento ridotto alimentato esclusivamente a batteria, prodotto dalla società svizzera Stadler per Ferrovie Appulo Lucane, l’Azienda di Trasporti di proprietà del MIT, che gestisce i collegamenti tra Puglia e Basilicata.
“Lo abbiamo pensato 2 anni fa e ora lo abbiamo fatto, rispettando i tempi e gli impegni assunti – ha detto Stefano Di Bello, Direttore Generale di Ferrovie Appulo Lucane – Nel 2023, sempre qui a Expoferroviaria, il Ministro Salvini, presentò quello che all’epoca era solo il progetto coraggioso e avveniristico di TREEN (il treno green), augurandosi di poter fare il primo viaggio sul treno; oggi siamo davanti al primo dei 7 convogli che, entro fine 2026, saranno in servizio sulla tratta Altamura – Matera. Dal momento in cui i treni arriveranno materialmente sui binari FAL, infatti, occorreranno 18 mesi per le necessarie prove tecniche propedeutiche all’entrata in esercizio e per la messa a punto delle due stazioni di ricarica a Matera Sud e ad Altamura. Il progetto nasce grazie alla sinergia tra Fal, Ministero dei Trasporti, Regione Basilicata, Comune di Matera e al grande lavoro svolto insieme al precedente Direttore Generale di Fal, Matteo Colamussi, che ha fortemente creduto in questa scommessa a forte vocazione green”.
L’investimento complessivo ammonta a 63 milioni di euro, a valere in parte sul PNRR, in parte sul Fondo complementare al PNRR, in parte sul PON- PAC 2014-2020. La realizzazione dei treni è stata affidata da FAL a Stadler a seguito di una procedura a evidenza pubblica di rilevanza comunitaria.
“Ringraziamo il ministro Salvini per la consueta attenzione riservata alla nostra Azienda - ha aggiunto il Presidente di Ferrovie Appulo Lucane, Vittorio Zizza - La sua presenza premia il lavoro che stiamo compiendo con tutto il Cda, il management e le maestranze di Fal, oltre che con Regione Basilicata e Comune di Matera, con l’obiettivo di decarbonizzare il servizio ferroviario sulla tratta Altamura – Matera. Fal già da anni è un’Azienda a forte vocazione ‘green’. Anche per questo la livrea che abbiamo scelto per TREEN (che, ricordiamo, è un marchio registrato) rispecchia l'idea di sostenibilità e di attenzione all'ambiente. Con questo progetto abbiamo dimostrato di voler scommettere sulla mobilità ecosostenibile, anche grazie alla lungimiranza del MIT, della Regione e degli Enti Locali che ci hanno sempre stimolati e sostenuti in questi investimenti coraggiosi e innovativi”.
Rispetto all’impiego di un numero equivalente di convogli diesel, i sette nuovi veicoli a batteria consentiranno di risparmiare un totale di oltre 1.300 tonnellate di CO2 all’anno che corrisponde a 650 voli da Zurigo alla Thailandia.
Altamura con Matera
“La presentazione del primo treno a batteria 'Treen', che da fine 2026 collegherà Altamura con Matera, rappresenta una tappa significativa nel percorso di modernizzazione delle infrastrutture lucane - ha detto il Vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe - Un risultato che testimonia la proficua collaborazione tra Regione, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, e FAL. Sulla decarbonizzazione c'è bisogno di tradurre le buone intenzioni in azioni concrete. In questo caso, c'è un progetto avviato che prevede l'impiego a regime di sette elettrotreni a batteria per una mobilità sicura, efficiente e interconnessa in funzione delle esigenze dei cittadini e del territorio”.
“Si tratta del primo elettrotreno a scartamento ridotto alimentato interamente a batteria, in Italia e in Europa. Un cento per cento green che cambierà il futuro della mobilità sostenibile in Basilicata – ha spiegato Maurizio Oberti, Direttore vendite per il mercato italiano presso Stadler - Siamo molto orgogliosi di portare sul mercato italiano le nostre innovative tecnologie green e di contribuire così all’ecosostenibilità del Comune di Matera e della Regione Basilicata. Ringraziamo FAL per l’eccellente collaborazione instaurata nell’ambito del progetto”.
Il tema dell’ecosostenibilità si riflette in tutte le caratteristiche e funzionalità dei nuovi convogli: dall’innovativa propulsione a batteria, all’ecologico sistema di illuminazione interna a LED, aggiornato alle più recenti norme energetiche; dal rivestimento dei sedili, realizzato con materiali riciclati, all’area green per le e-bike. Le batterie dispongono di un’elevata energia specifica e consentono tempi di ricarica brevi e una considerevole autonomia operativa.
I passeggeri potranno beneficiare inoltre di arredi confortevoli, funzionali e luminosi, di ampi finestrini panoramici e di un accesso a pianale ribassato che consente anche alle persone con mobilità ridotta un’agevole salita a bordo.