Al via la piattaforma per il censimento degli autovelox

AGI - È online e operativa la piattaforma telematica per la trasmissione dei dati relativi ai dispositivi per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Lo rende noto il Mit sul suo sito. Le amministrazioni e gli enti dai quali dipendono gli organi di polizia stradale, già abilitati all'inserimento attraverso le credenziali rilasciate del CED della Direzione Generale Motorizzazione, devono inserire sul portale i dati relativi ai dispositivi o sistemi per l'accertamento quali, ad esempio, marca, modello, tipo, l'eventuale versione, la matricola e gli estremi del decreto MIT di approvazione o di estensione del dispositivo o sistema.
Ogni variazione o modifica rispetto ai dati inseriti deve essere immediatamente comunicata. I dati inseriti dalle amministrazioni saranno pubblicate sul portale istituzionale del Mit per poterne garantire la libera consultazione. L'inserimento dei dati relativi a ciascun dispositivo o sistema è la condizione necessaria per il legittimo utilizzo dei dispositivi o sistemi da parte di amministrazioni ed enti.
Ferrante (Mit), con la piattaforma stop alle multe selvagge
"Con la piattaforma telematica per il censimento degli autovelox parte una grande operazione trasparenza che il Paese attendeva da tempo. Finalmente sarà possibile ottenere, entro due mesi, una mappatura completa dei dispositivi per l'accertamento della velocità garantendo a tutti la libera consultazione". Lo scrive il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante di Forza Italia.
"L'obbligo di inserimento dei dati come condizione necessaria per l'utilizzo degli autovelox - prosegue - rappresenta un importante meccanismo di tutela per cittadini che troppo spesso sono vessati da un utilizzo distorto dei sistemi di rilevamento. Una vera e propria svolta, che corona una storica battaglia di Forza Italia per mettere un freno alle multe selvagge e impedire che gli autovelox siano usati solo per fare cassa. Finalmente la sicurezza stradale diventa l'unica priorità".