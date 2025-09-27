Moda, Luisa Spagnoli celebra la femminilità e il punto vita

AGI - È una collezione per le donne, ognuna con la propria personalità, che comprendono che la vera eleganza, quella reale, quella diciamo più raffinata nasce dal rispetto per il proprio corpo, per la terra che abitiamo. "Sono donne che si vestono, amano vestirsi, ma per loro stesse, non per apparire".
Nicoletta Spagnoli, stilista e ad dell'azienda, nel backstage ci racconta la nuova collezione Luisa Spagnoli presentata oggi nell'ambito della Fashion week milanese. In passerella un inno alla femminilità nella sua forma più pura e potente.
Colori e tessuti: un'esplosione di vita e leggerezza
La palette cromatica è un'esplosione di vita: corallo, limone, sabbia, acqua, rosa e pervinca, che incontrano profondità di cacao e bronzo, e il rigore grafico del bianco e nero. I tessuti lino, cotone, seta, organza si muovono come onde leggere, trasformando ogni capo in un esercizio di leggerezza assoluta.
Il sogno di una collezione unica e inconfondibile
"La collezione dev'essere un sogno, con capi che possano colpire la cliente e che soprattutto non abbia già nell'armadio", spiega Spagnoli. L'artigianalità diventa il vero lusso, fatta di balze, plissé, nervature che scolpiscono senza costringere.
"L'artigianalità italiana è sempre un punto di forza. E l'attenzione ai dettagli", sottolinea la stilista. Il punto vita ritorna protagonista: bustier in rafia, cinture in corda, lavorazioni sartoriali che bilanciano i volumi e rivelano la femminilità. Non solo abiti, ma icone.
Maglieria e stampe: elementi chiave della collezione
La maglieria è un elemento centrale della collezione ed è riproposta anche in alcuni abiti declinati in modelli essenziali come le varianti a canotta. Le fibre naturali cotone, lino e seta creano silhouette che respirano con il corpo. Le stampe completano la collezione: righe anni '60 marinière rivisitate su diversi tessuti, dal popeline alla maglieria fino all'organza di seta, creano pezzi senza tempo.
La nuova borsa LS 1928 e l'omaggio alla natura
In passerella anche la nuova borsa LS 1928, in pelle che si piega quasi come un foulard, in camoscio o in rafia. La sfilata ha come anfiteatro un foliage dai toni color spiga che ricordano un paesaggio naturale, proscenio d'una femminilità sicura e consapevole, libera da schemi e che ama i contrasti. La collezione è un omaggio alla forza della natura e all'anima tangibile della donna Luisa Spagnoli: indipendente, raffinata e profondamente connessa - non con la tecnologia ma con il mondo che la circonda.
La moda come fonte di speranza nei tempi cupi
E a proposito di mondo...e dei tempi cupi che stiamo vivendo un ruolo può averlo anche la moda: "Deve dare speranza. Nei momenti più cupi la moda è quello che ti fa sognare".