Una toilette ogni 90 passeggeri: i nuovi Airbus di Qantas peggio dei concorrenti low cost

AGI - I nuovi Airbus di Qantas, il colosso dei cieli australiano, sono dotati di una toilette ogni 90 passeggeri in classe Economy: un rapporto che non si trova nemmeno su vettori low cost come Jetstar, Scoot e Ryanair. Lo racconta il Guardian.
Primi voli con Airbus 321XLR
Dopo aver ordinato l'Airbus 321XLR nel 2022 per sostituire i suoi obsoleti Boeing 737, giovedì Qantas ha utilizzato per la prima volta i nuovi aerei su voli commerciali sulle rotte Sydney-Melbourne e Sydney-Perth. Ma gli aerei hanno un rapporto in classe Economy di appena una toilette ogni 90 passeggeri. Qantas ha ordinato gli aerei con tre toilette e 200 posti, configurati con due toilette per i 180 posti in classe Economy e una toilette per i 20 posti in classe Business nella parte anteriore del velivolo.
Confronto con Ryanair, Scoot e Jetstar
A titolo di confronto, ricorda il Guardian, il Boeing 737 di Ryanair trasporta 197 passeggeri in classe economica, con tre toilette condivise, per un rapporto passeggeri/toilette di 66 passeggeri, secondo il sistema di monitoraggio dei dati dei posti a sedere della compagnia aerea seatmaps.com.
L'Airbus A320-200 di Scoot invece trasporta 180 passeggeri in classe economica con tre toilette, per un rapporto passeggeri/toilette di 60. Jetstar utilizza gli stessi aerei configurati con 186 posti, con un rapporto passeggeri/toilette di 62.
Aggiornamenti futuri per gli Airbus Qantas
Qantas ha affermato che ai tre aerei verrà aggiunta una quarta toilette entro pochi anni e che il primo A321XLR con quattro toilette dovrebbe arrivare a dicembre di quest'anno e che i restanti 44 dei 48 ordinati da Qantas presenteranno la stessa configurazione. Nell'annunciare i voli, Qantas ha pubblicizzato l'A321XLR come dotato di cabine più ampie e lunghe rispetto ai velivoli a fusoliera stretta della generazione precedente, con sedili più ampi, più spazio per i bagagli e una maggiore efficienza nei consumi rispetto ai suoi 737.