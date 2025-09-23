Lamborghini e The Italian Sea Group presentano il nuovo yacht Tecnomar

AGI - Automobili Lamborghini e The Italian Sea Group hanno presentato in anteprima mondiale al Monaco Yacht Show il nuovo Tecnomar per Lamborghini 101FT. La collaborazione tra le due aziende ha esordito nel 2020 con il lancio del Tecnomar for Lamborghini 63, che rendeva omaggio all’anno di fondazione della Casa di Sant’Agata Bolognese e che ha riscosso grande successo tra gli appassionati.
Il nuovo yacht 101FT, il cui nome richiama la sua lunghezza pari circa a 30 metri, incarna la sintesi tra due realtà che hanno il merito di rappresentare l’eccellenza del Made in Italy a livello globale. Il progetto, contraddistinto dall’alto valore tecnologico e di design, è stato concepito con l’obiettivo di creare un’esperienza irripetibile per chi guida lo yacht, così come accade per i clienti Lamborghini. Il modello nasce dalla sinergia tra i due brand, unendo l’eccellenza tecnica e ingegneristica di The Italian Sea Group con l’estetica distintiva e l’innovazione tipica delle supersportive di Sant’Agata Bolognese.
“Con il Tecnomar per Lamborghini 101FT portiamo il DNA Lamborghini in mare: performance, design e innovazione si fondono in un motoryacht che ridefinisce il concetto di lusso nautico. Non è solo uno yacht, è un’affermazione di eccellenza italiana. The Italian Sea Group e Automobili Lamborghini condividono una clientela esclusiva, appassionata di bellezza, tecnologia e prestazioni estreme. È proprio questa visione comune che rende la nostra collaborazione così naturale e significativa" afferma Stephan Winkelmann CEO di Automobili Lamborghini.
Lusso, design e innovazione sono infatti le parole chiave che caratterizzano questo prestigioso yacht che sublima l’eccellenza dell’industria italiana. Nel Tecnomar per Lamborghini 101FT sono presenti alcuni degli elementi iconici più apprezzati del design e della linea Lamborghini. A partire dagli esterni, che si ispirano alla nuova few off Fenomeno1, il modello in edizione limitata – solo 29 vetture prodotte - presentata in anteprima mondiale lo scorso agosto alla Monterey Car Week. A ricordare Fenomeno, oltre al colore - il Giallo Crius utilizzato per la livrea di lancio -, ci sono anche i fari anteriori e posteriori, che prendono spunto dal taglio di quelli utilizzati sulla vettura della Casa di Sant’Agata Bolognese. Ma sono tutte le linee esterne a possedere l’inconfondibile tratto iconico ed essenziale del marchio in cui ogni dettaglio coniuga il massimo della funzionalità con il massimo della purezza estetica.
Anche la plancia di comando è una chiara ispirazione alle vetture della Casa di Sant’Agata Bolognese, in particolare a Temerario2, la fuoriclasse ibrida V8 HPEV. In questo modo mettersi alla guida del 101FT offre lo stesso feeling di quando ci si accomoda su una vettura Lamborghini.
Gli interni richiamano quelli dei modelli della Casa di Sant’Agata Bolognese relativamente a colori, cuciture e forme. Sono infatti presenti elementi iconici dell’azienda quali gli esagoni, le linee pulite e le Y. Lo yacht può accogliere fino a nove ospiti e dispone di tre cabine per l’equipaggio, offrendo ambienti ampi e confortevoli che rendono piacevoli anche le navigazioni più lunghe.
“Con il nuovo yacht Tecnomar per Lamborghini 101FT abbiamo voluto realizzare insieme a The italian Sea Group un prodotto che racchiudesse le principali caratteristiche di design delle nostre supersportive e del mondo nautico. Tutti i dettagli, dagli esterni, al colore, alle zone interne ricordano e si ispirano al DNA Lamborghini. Il Centro Stile di Automobili Lamborghini, operativo da 20 anni presso la storica sede di Sant’Agata Bolognese, ha lavorato con cura affinché ogni elemento fosse studiato nei minimi dettagli e riflettesse l’inconfondibile design del marchio". Dichiara Mitja Borkert, Design Director di Automobili Lamborghini.
Dal punto di vista tecnico, il 101FT è equipaggiato con tre potenti motori MTU – 16V2000 M96L, abbinati a tre eliche di superficie, che gli permettono di raggiungere una velocità massima di 45 nodi e una velocità di crociera di 35 nodi. Queste prestazioni sono supportate da una potenza totale di 7.600 cavalli e da due generatori da 35 kW, assicurando efficienza e affidabilità in ogni condizione. Il Tecnomar per Lamborghini 101FT è stato presentato in anteprima esclusiva nella sua versione in scala durante la conferenza stampa al Monaco Yacht Show, la cornice più prestigiosa del panorama nautico internazionale. Il modello definitivo solcherà i mari a partire dalla fine del 2027.