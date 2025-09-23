Heineken si rafforza in America Centrale

AGI - Heineken ha stipulato accordi vincolanti per acquisire le attività di bevande e retail di Florida Ice and Farm Company (FIFCO) in America Centrale per circa 3,2 miliardi di dollari.
Rafforzamento della posizione in America Centrale
"L'operazione rafforzerà la posizione di Heineken negli interessanti mercati in crescita dell'America Centrale", ha dichiarato Heineken in un comunicato. L'accordo darà a Heineken la proprietà del restante 75% di Distribuidora La Florida, oltre ai risultati del 2024.
Portafoglio multi-categoria e partnership
Attraverso questa acquisizione, Heineken rafforzerà la sua posizione nei promettenti mercati in crescita dell'America Centrale, ottenendo un portafoglio multi-categoria che include l'iconica birra nazionale Imperial di Costa Rica, centenaria, e un'importante attività di soft drink con marchi propri e una licenza di imbottigliamento PepsiCo. La transazione include anche la piena proprietà di Heineken Panama, una partnership paritaria nell'attività leader di birra e altre bevande in Nicaragua, e un'operazione diversificata nel settore alimentare e delle bevande in Guatemala.
Pietra miliare trasformativa
"Oggi segna una pietra miliare trasformativa per Heineken mentre uniamo le forze con FIFCO per sbloccare nuove opportunità di crescita," ha dichiarato Dolf van den Brink, Presidente del Consiglio Esecutivo e Amministratore Delegato di Heineken.
Dettagli dell'accordo
L'accordo si basa su una partnership iniziata nel 1986 e rafforzata nel 2002 quando Heineken ha acquisito una partecipazione del 25% nell'attività di bevande di FIFCO in Costa Rica. Al completamento, Heineken acquisirà la partecipazione del 75% di FIFCO in Distribuidora La Florida, che include più di 300 punti vendita di prossimità in Costa Rica e operazioni che si estendono in El Salvador, Guatemala e Honduras.
Ulteriori acquisizioni e tempistiche
La società acquisirà anche una partecipazione del 75% in Nicaragua Brewing Holding, il restante 25% di interesse di minoranza in Heineken Panama, e una partecipazione del 100% nell'attività oltre la birra di FIFCO in Messico. La transazione dovrebbe essere completata nella prima metà del 2026.