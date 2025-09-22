Pfizer verso i farmaci anti obesità, acquisirà l'azienda Metsera per 4,9 miliardi

AGI - Pfizer acquisirà l'azienda biotecnologica Metsera per almeno 4,9 miliardi di dollari, acquisendone i trattamenti per l'obesità in fase di sviluppo: lo hanno annunciato le due aziende statunitensi in una dichiarazione congiunta. Con questa acquisizione, Pfizer intende espandere il proprio portafoglio e acquisire una quota del gigantesco mercato dei farmaci per l'obesità, un settore attualmente in forte espansione.
"L'obesità è un campo vasto e in crescita, con oltre 200 problemi di salute associati. La proposta di acquisizione di Metsera (...) spinge Pfizer in questa area terapeutica chiave", ha affermato Albert Bourla, ceo di Pfizer, citato nel comunicato stampa.
La transazione, la cui conclusione è prevista per il quarto trimestre del 2025, include l'acquisto da parte di Pfizer delle azioni di Metsera per 47,50 dollari ad azione, per un totale di 4,9 miliardi di dollari. Il colosso si impegna inoltre a pagare ulteriori 22,50 dollari ad azione in base al raggiungimento di determinati traguardi per i trattamenti di Metsera in fase di sviluppo.
Il successo dei trattamenti per l'obesità e il diabete - un mercato attualmente dominato dalla danese Novo Nordisk, proprietaria di Ozempic e Wegovy, e dall'azienda americana Eli Lilly, proprietaria di Zepbound - ha stuzzicato l'interesse delle aziende farmaceutiche, che stanno incrementando le loro acquisizioni nel settore.