Nvidia annuncia partnership strategica con OpenAI

AGI - Nvidia ha annunciato una partnership strategica con OpenAI per la creazione di centri dati sull'intelligenza artificiale e investirà progressivamente fino a 100 miliardi di dollari.
"Questa partnership tra investimenti e infrastrutture segna il prossimo passo in avanti: l'implementazione di 10 gigawatt per alimentare la prossima era dell'intelligence", ha affermato Jensen Huang, fondatore e ceo di Nvidia.
La collaborazione comporterà la co-ottimizzazione delle roadmap per il modello e il software dell'infrastruttura di OpenAI insieme all'hardware e al software di Nvidia. Questa partnership integra le collaborazioni esistenti che OpenAI e Nvidia hanno con altri giganti della tecnologia tra cui Microsoft, Oracle e SoftBank.
La "partnership strategica" volta a implementare un'enorme capacità di data center unisce la star dell'intelligenza artificiale generativa OpenAI con il principale produttore di chip. L'implementazione del primo gigawatt dei sistemi Nvidia e' prevista nella seconda meta' del 2026 sulla piattaforma Nvidia Vera Rubin. Le due societa' prevedono di finalizzare i dettagli della partnership nelle prossime settimane.
Le azioni di Nvidia sono balzate del 4% a Wall Street dopo l'annuncio.