La versione americana di TikTok sarà gestita da Oracle

AGI - La versione americana di TikTok, che diventerà indipendente dalla società madre ByteDance, utilizzerà una copia dell'algoritmo attuale della piattaforma, i cui dati saranno inaccessibili al gruppo cinese e gestiti dalla società americana Oracle. Lo ha dichiarato un alto funzionario del governo federale.
Questa formula soddisfa le condizioni stabilite dal Congresso, che temeva che le autorità cinesi potessero accedere ai dati degli utenti americani o modificare l'algoritmo per influenzarli.
Gigante nel settore del remote computing (cloud) e dei sistemi informativi, Oracle ospita già i dati degli utenti americani di TikTok sui suoi server negli Stati Uniti.
Il nodo della sicurezza dei dati
L’accordo con l’azienda madre cinese Bytedance, sostenuto da Pechino, servirà a trasferire “le operazioni di TikTok negli Stati Uniti a una nuova impresa congiunta” a maggioranza statunitense, dove “Oracle agirà come fornitore di sicurezza”, ha informato la stampa un funzionario dell’Amministrazione.
“(Oracle) fornirà sicurezza integrale in tutta l’azienda, incluso come l’applicazione si integra nel telefono e interagisce con esso, come viene aggiornata, come vengono archiviati i dati statunitensi nei sistemi di Oracle, come funziona l’algoritmo di raccomandazione dei contenuti e, in definitiva, ogni parte del codice sorgente dell’applicazione”, ha dettagliato il funzionario.
Ha avvertito che questo è stato un “punto difficile di negoziazione” tra le parti, che hanno lavorato per raggiungere un accordo che rispettasse sia i requisiti delle legislazioni statunitense che di quella cinese. “Questa proposta metterebbe l’algoritmo sotto il controllo dell’impresa congiunta statunitense” per le sue operazioni negli Stati Uniti, ha aggiunto.
Interrogato sulle garanzie di protezione dei dati degli utenti, il funzionario ha insistito sul fatto che Oracle “ispezionerà e riaddestrerà completamente” l’algoritmo, che “poi sarà gestito da tale entità statunitense”. L’algoritmo “sarà monitorato continuamente durante il suo funzionamento per garantire che si comporti correttamente, che non venga utilizzato per fini dannosi né che venga influenzato indebitamente”, ha indicato.
Le dichiarazioni della Casa Bianca
Secondo quanto spiegato dalla portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, i dati saranno mantenuti “sicuri” e fuori dalla portata delle reti cinesi.
“I dati degli statunitensi saranno archiviati in modo sicuro negli Stati Uniti, senza accesso dalla Cina”, ha detto durante una conferenza stampa.
Leavitt ha sottolineato che le informazioni dei cittadini statunitensi saranno “protette contro la sorveglianza o l’interferenza di avversari stranieri”, ponendo fine alla preoccupazione che è stata proprio l’argomento che ha portato al blocco dell’applicazione in questo paese. Il Congresso degli Stati Uniti ha stabilito nel 2024 che, per ragioni di sicurezza nazionale, TikTok dovrebbe creare una società per operare nel paese sufficientemente scollegata dalla casa madre cinese, ByteDance.
Le preoccupazioni dei legislatori statunitensi riguardano principalmente l’accesso che Pechino potrebbe avere ai dati dei milioni di utenti nel paese della popolare piattaforma di video brevi.
Come si integrano le due società
L’attuale patto garantirà che ByteDance abbia meno del 20% di partecipazione nella nuova impresa congiunta, i cui investitori includeranno un mix di aziende statunitensi e globali che sono già investitori di ByteDance, “così come un numero significativo di nuovi investitori che non hanno affiliazione” con l’azienda cinese.
Il presidente statunitense, Donald Trump, ha insinuato questa domenica che due magnati della comunicazione, Rupert Murdoch e suo figlio Lachlan, avrebbero ciascuno un posto nel consiglio di amministrazione della compagnia che gestirà TikTok sul suolo statunitense. Ha anche menzionato come probabile la partecipazione del presidente esecutivo di Oracle, Larry Ellison, e del direttore esecutivo di Dell Technologies, Michael Dell.
La Casa Bianca non ha dettagliato con esattezza quando prevede la firma dell’accordo, anche se ha anticipato che Trump offrirà alla fine di questa settimana maggiori informazioni sulle particolarità del patto.
“Confidiamo che la Cina abbia approvato l’accordo e che si procederà con tutte le pratiche regolatorie necessarie per la sua approvazione finale”, ha assicurato il funzionario, che ha precisato che non sono previste ulteriori conversazioni sul tema con i negoziatori cinesi.