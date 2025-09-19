Raggiunto l'accordo sull'euro digitale. Lagarde: "Oggi buon passo in avanti"

AGI - "Nella discussione odierna, il nostro obiettivo era individuare una via da seguire e una base di discussione che ora proseguirà tra i ministri in sede Ecofin, in merito al tetto massimo per la detenzione di titoli e, in ultima analisi, al processo di emissione dell'euro digitale. Dopo un lungo lavoro, abbiamo trovato un ampio consenso sull'equilibrio tra queste importanti questioni, e questo equilibrio è nel pieno rispetto del mandato e delle prerogative di ciascuna istituzione coinvolta nell'euro digitale, e questo dimostra la nostra determinazione nel portare avanti questo importante progetto". Lo ha dichiarato il presidente dell'Eurogruppo, Paschal Donohoe, nella conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo a Copenaghen.
"Voglio ribadire ancora una volta la mia opinione: il futuro digitale dell'euro è parte essenziale del suo futuro. Siamo tutti ora molto consapevoli della comprensione e della fiducia dell'opinione pubblica nei confronti di questo progetto, ed è per questo che abbiamo dedicato cosi' tanto tempo e attenzione a queste discussioni. Tutto questo andrà avanti sotto la presidenza del Consiglio, dove la stesura del testo legislativo proseguirà e sarà poi presentata ai ministri", ha aggiunto.
Lagarde, oggi compiuto buon passo avanti
"Quanto discusso e approvato all'unanimità in questa sala, che ha visto la partecipazione di membri dell'Eurogruppo, ma anche di persone esterne all'Eurogruppo, è il punto di partenza di un ulteriore lavoro che continuerà a essere svolto. Siamo molto ansiosi di vedere questo processo procedere rapidamente, sia a livello di Consiglio e, naturalmente, tra gli esperti tecnici, sia al Parlamento. Dal mio punto di vista, in qualità di presidente della Bce e convinto sostenitore dell'euro digitale, insieme al mio collega Piero Cipollone, questo è stato un buon passo avanti nella direzione che speriamo possa essere completato il più presto possibile". Lo ha dichiarato la presidente della Bce, Christine Lagarde, nella conferenza stampa al termine della riunione dell'Eurogruppo a Copenaghen.