Nagel dice addio a Mediobanca. Ai dipendenti: "Vi attendono nuove sfide"

AGI - Mentre il cda di Mediobanca è ancora in corso, l'ad Alberto Nagel invia una lettera di 'addio' ai dipendenti. Le sue dimissioni non sono mai citate ma si intuiscono: "Vi attendono - scrive - ora nuove sfide che, ne sono certo, sarete pronti a superare stando uniti e preservando quella cultura e diversità che vi rendono unici. Cosi' come sono certo che la nuova proprietà della Banca non potrà prescindere dal valorizzare il vostro non comune patrimonio di professionalità". E poi citando quanto scrisse Orazio: "Graecia capta ferum victorem cepit". "La Grecia conquistata conquisto' il selvaggio vincitore".
"Non potrò mai ringraziarvi abbastanza per avermi dato il privilegio di lavorare con voi" ha concluso la lunga missiva nella quale ripercorre gli oltre 34 anni da quando è entrato in banca.
L'ad di Mediobanca, Alberto Nagel, ha venduto 1 milione di azioni dell'istituto in suo possesso a 21,30 euro per un totale di 21,3 milioni di euro. È quanto emerge da un documento di internal dealing.