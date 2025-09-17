Orcel: "Unicredit deve accelerare in Italia anche senza fusioni e acquisizioni"

AGI - "L'Italia rappresenta il 50% del fatturato e il 45% dell'utile netto. Ora dobbiamo accelerare senza operazioni di fusione e acquisizione". Lo ha detto il ceo di Unicredit, Andrea Orcel alla ceo conference di Bank of America.
"Abbiamo provato a fare qualcosa" in Italia con banco Bpm "che non ha funzionato per ragioni esterne, ma ora abbiamo tutti imparato la lezione che non ha nulla a che fare con la transazione in se', ma ha a che fare con l'interferenza del governo", ha sottolineato Orcel.
"Rispettiamo il governo tedesco, è uno stakeholder cruciale. Speriamo che nel tempo veda la luce e che la veda anche Commerzbank". Così il ceo di UniCredit, Andrea Orcel alla Financials ceo conference di Bofa.
"Non abbiamo bisogno di fare un'operazione in Germania, ma questo non vuol dire che non possiamo creare molto valore facendola - ha spiegato Orcel -. Oggi ci troviamo in una situazione in cui siamo comodi. Abbiamo il controllo del nostro 29% di Commerzbank. Non abbiamo pressioni e abbiamo tempo di vedere cosa succede senza pressioni".