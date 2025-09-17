La Fed taglia i tassi d'interesse dello 0,25%

AGI - Come previsto, la Federal Reserve americana ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25%, portando l'intervallo al 4-4,25%. Nel comunicato in cui ha annunciato la sua decisione, il Fomc spiega che nel prossimo futuro "valuterà attentamente i dati in arrivo, l'evoluzione delle prospettive e l'equilibrio dei rischi". Inoltre, il Comitato direttivo si dichiara "fortemente impegnato a sostenere la massima occupazione e a riportare l'inflazione al suo obiettivo del 2%" e per questo "sarebbe pronto ad adeguare l'orientamento della politica monetaria, se necessario, qualora emergessero rischi che potrebbero ostacolare il raggiungimento dei suoi obiettivi".
La Fed potrebbe tagliare i tassi di interesse altre due volte nel 2025, ciascuno dello 0,25%, portando così i tassi al 3,6%. È quanto si evince dalle nuove proiezioni, le dot.plot.
Revisione al rialzo delle stime di crescita
La Fed ha rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2025 all'1,6%. Per il 2026 la crescita dell'economia statunitense è stimata all'1,8%, per il 2027 all'1,9%. A giugno le stime erano dell'1,4% per quest'anno, dell'1,6% per il 2026, e dell'1,8 per il 2027.
Conferma le stime sull'inflazione
La Fed conferma le stime sull'inflazione del 2025 al 3% e le rivede al rialzo per il 2026 dal 2,4% di giugno al 2,6%. Per il 2027 si attesterà al 2,1%. Anche quella 'core' viene confermata al 3,1%, e rivista al rialzo per il 2026 dal 2,4% al 2,6%. Per il 2027 sarà del 2,1%. Anche il tasso di disoccupazione si manterrà al 4,5% come stimato a giugno mentre calerà nel 2026 dal 4,5% al 4,4% e nel 2027 dal 4,4% al 4,3%.
Powell: il tasso di disoccupazione "è aumentato leggermente"
L'inflazione Usa "è ancora elevata" e recentemente "ha segnato un incremento" e anche il tasso di disoccupazione "è aumentato leggermente", afferma il presidente della Fed Jerome Powell dopo il taglio dei tassi deciso dalla banca centrale nell'ordine dello 0,25%.