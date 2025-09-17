La Corte dei Conti tedesca boccia la legge di bilancio

AGI - La Corte dei Conti tedesca accusa il ministro delle Finanze Lars Klingbeil di aver spinto il governo federale in una spirale di debito. Lo riporta la Zdf.
Secondo il progetto di bilancio per il 2026, le funzioni principali del governo non possono più essere finanziate in modo permanente dalle entrate. "Il governo federale sta strutturalmente vivendo al di sopra delle proprie possibilità", annotano i giudici contabili sostenendo che si è lontani "da una sana gestione finanziaria".
L'aumento della spesa federale non sarebbe coperto da una capacita' federale in crescita proporzionalmente. Un governo che finanzia quasi un euro su tre "a credito" nel 2026, scrive la Corte dei conti, è "ben lontano dall'essere un sistema finanziario solido".