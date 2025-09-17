L'aeroporto di pantelleria verrà intitolato a Giorgio Armani

AGI - Il Consiglio d'Amministrazione (CdA) di Enac ha approvato l'iniziativa, promossa dal vicepremier Matteo Salvini, di intitolare l'aeroporto di Pantelleria allo stilista Giorgio Armani, figura profondamente legata alla comunità locale. È stato disposto l'avvio di un'istruttoria e delle necessarie interlocuzioni con la famiglia dello stilista, come indicato in una nota ufficiale dell'Enac. Prima dell'inizio del CdA, presieduto dal Presidente Pierluigi Di Palma, sono stati accolti i saluti istituzionali del Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, On. Edoardo Rixi, e del Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, Gen. S.A. Antonio Conserva. Il Presidente Di Palma ha ringraziato entrambi per aver aperto i lavori con interventi di elevato profilo istituzionale, sottolineando l'importanza dell'Enac per il sistema Paese.
In merito all'intitolazione dell'aeroporto, il Presidente Di Palma ha evidenziato come questa iniziativa si inserisca nel percorso di valorizzazione delle infrastrutture avviato da Enac. L'ente ha infatti assunto direttamente la gestione della società in-house Enac Servizi, con l'obiettivo di promuovere la crescita, lo sviluppo e il turismo, oltre a garantire la continuità territoriale. Nel corso della riunione, è stato anche trattato il tema dell'Assemblea ICAO, che si terrà a Montréal dal 23 settembre. Durante l'evento, il Presidente Di Palma presenterà l'iniziativa "PET Care on Board" durante lo Skytalk, che si concentrerà sul trasporto aereo di animali domestici in cabina, insieme al primo volo dimostrativo di ITA Airways.