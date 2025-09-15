I mercati scommettono sui tagli dei tassi FED. Cosa aspettarsi

AGI - I mercati hanno pienamente scontato il taglio dei tassi da parte della Federal Reserve di settembre (il direttivo deciderà dopodomani) e ora molti analisti prevedono tre tagli quest'anno, rispetto ai due di appena una settimana fa, mentre altri se ne aspettano solo due.
Mercoledì 17 gli occhi saranno puntati sulla nuvola dei dots e sui commenti di Jerome Powell. Inoltre per i mercati un taglio dei tassi di 25 punti base a settembre è più probabile di un taglio più ampio.
Possibile riduzione dei tassi e scenari futuri
Per cui mercoledì prossimo la banca centrale americana abbasserà il tasso di interesse di un quarto di punto percentuale al 4,00%-4,25% per la prima volta quest'anno. E poi sugli altri tagli probabilmente ci sarà da discutere: l'aspettativa dei mercati e dell'amministrazione Trump è per altri due tagli a ottobre e a dicembre, ma non è detto che i banchieri centrali siano tutti d'accordo su questo.
Decisioni della FED e impatto sul mercato del lavoro
Alla fine la Fed potrebbe anche decidere di fare solo 2 riduzioni quest'anno e non 3, tagliando a settembre e a dicembre e non a ottobre. "La Fed ha ora quattro mesi di prove per contrastare un rallentamento della domanda di lavoro che appare di natura piuttosto persistente", ha affermato Michael Gapen, capo economista statunitense di Morgan Stanley.
Nomine alla FED e possibili sviluppi
Inoltre il candidato di Trump alla carica di governatore della Fed, Stephen Miran, potrebbe non entrare a far parte del consiglio in tempo per la riunione della prossima settimana, mentre la governatrice Lisa Cook continuerà a svolgere il suo incarico in seguito a una sentenza del tribunale che ha temporaneamente impedito a Trump di prendere la decisione senza precedenti di rimuoverla.