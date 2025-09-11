Addio a Francesco Trapani, per 30 anni alla guida di Bulgari

AGI - Si è spento serenamente ieri nella sua abitazione a Roma Francesco Trapani. L'imprenditore e manager, 68 anni, discendente della famiglia Bulgari.
Trent'anni alla guida di Bulgari
Ha diretto come CEO per un trentennio la Maison fondata nel 1884 e divenuta uno dei maggiori attori globali nel settore del lusso, presente nella gioielleria, orologeria, fragranze, pelletteria nonché nell'ospitalità di prestigio. Sotto la sua guida dal 1984, il marchio ha avviato il processo di diversificazione e accelerato l'internazionalizzazione delle attività.
Quotazione in Borsa
Nel luglio 1995 Francesco Trapani ha portato la società Bvlgari alla quotazione alla Borsa Italiana, dove è rimasta fino al 2011 quando il brand è entrato a far parte del gruppo francese LVMH.
Nuove sfide professionali
Dopo aver portato a compimento l'integrazione di Bvlgari nel gruppo francese, Francesco Trapani ha trovato nuove sfide professionali con ruoli rilevanti in Clessidra, Bluebell Capital Partners, Tiffany, Tages Group e VAM Investments.
Eredità familiare
Francesco Trapani lascia i quattro figli Rebecca, Agostino, Vittoria e Allegra.