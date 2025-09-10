Perché Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondo
Perché Elon Musk non è più l'uomo più ricco del mondo

Il co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, ha strappato lo scettro al patron di SpaceX. La sua ricchezza è aumentata di 101 miliardi in 24 ore
AGI - Elon Musk ha perso il titolo di persona più ricca del mondo. A strappare lo scettro al patron di SpaceX è stato il co-fondatore di Oracle, Larry Ellison, la cui ricchezza è aumentata in 24 ore di 101 miliardi di dollari, a 393 miliardi. Ellison ha superato così il patrimonio netto di Musk di 385 miliardi di dollari, secondo i calcoli di Bloomberg riportati dalla Cnn.

Il balzo è dovuto all'impennata del prezzo delle azioni di Oracle, salito oggi del 40% a Wall Street, dopo che il gigante del software ha previsto un'enorme crescita dei ricavi basata su contratti legati all'intelligenza artificiale (Ai). Si tratta del "più grande aumento in un giorno mai registrato" dall'indice Bloomberg, che sarà aggiornato ufficialmente solo a chiusura dei mercati.

