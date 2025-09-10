L'Inps scoppia di salute, parola del suo presidente

AGI - "Quello che posso dire è che abbiamo chiuso il 2024 con un saldo positivo veramente molto importante, forse anche unico, di 15 miliardi, con una crescita contributiva del 5,5%. Quindi se mi chiedete come sta l'Istituto, la risposta è che è solido, questo è un messaggio importante per tutti. Naturalmente faremo in modo che questa solidità e l'affidabilità continui nel tempo, migliorando dove è possibile soprattutto sul fronte dei nuovi contribuenti che sono i giovani". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, a margine di una iniziativa a Palazzo Wedekind a Roma, interpellato sul dibattito in corso sulla previdenza in vista della stesura della prossima legge di bilancio.
Nuovi sportelli telematici
"Oggi - ha proseguito Fava nel corso della firma di un protocollo di intesa con Anci - abbiamo 4.500 comuni che non hanno uno sportello INPS nelle proprie vicinanze, con i cittadini che devono fare dei chilometri per usufruire di un servizio. Ecco perché abbiamo scelto con questo protocollo di affiancare i Comuni per supportare i cittadini, tramite sportelli telematici con la videochiamata, per potersi collegare direttamente con il personale INPS. Non soltanto efficienza ma anche vicinanza. Lo abbiamo già sperimentato in 23 Comuni di 7 Regioni, ora il progetto è pronto a diventare una rete territoriale nazionale. Un modello per ridurre il digital divide e dare risposte rapide anche a chi vive nei luoghi più remoti".