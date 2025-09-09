È finita la battaglia per la successione di Rupert Murdoch

AGI - Rupert Murdoch ha risolto un'aspra battaglia per la successione e ha garantito che il suo impero mediatico manterrà la sua inclinazione politica conservatrice sotto la guida del figlio maggiore Lachlan, dopo aver acquistato le quote di tre dei suoi figli per 3,3 miliardi di dollari. Secondo fonti vicine alla vicenda citate dal Financial Times, ciascuno dei tre fratelli Murdoch - James, Elisabeth e Prudence - riceverebbe 1,1 miliardi di dollari a testa attraverso una vendita parziale delle azioni da parte del fondo fiduciario di famiglia. In cambio, rinuncerebbero alle loro quote azionarie in News Corp e Fox.
L'accordo prevede che, alla morte di Rupert Murdoch, Lachlan erediterà il controllo del suo vasto conglomerato mediatico che comprende Fox News, The Wall Street Journal, il New York Post e The Sun di Londra. Fox News è diventata il principale organo di informazione della destra americana. Il risarcimento multimiliardario risolve una faida familiare durata decenni, che ha affascinato i media e i circoli politici e ha contribuito a ispirare le trame di Succession della Hbo.
Una telenovela infinita
La risoluzione fa seguito a un'imbarazzante battaglia legale in cui Rupert, 94 anni, ha cercato di modificare il trust che detiene gli interessi della famiglia nelle due società. Un commissario del Nevada, dove è stato costituito il trust, ha respinto l'offerta di Murdoch l'anno scorso, lasciando i suoi figli risentiti dopo essere stati colti di sorpresa dalla proposta. Lachlan prenderà dunque il controllo dell'impero mediatico, dopo essere stato nominato presidente del gruppo nel 2023. L'operazione sarà finanziata attraverso una vendita parziale della quota di Murdoch tramite una transazione in blocco gestita da Morgan Stanley.
La mossa risolverà l'instabile status quo che esiste da quando il trust di famiglia è stato istituito quasi trent'anni fa, in seguito al divorzio di Rupert da Anna Torv, madre di Lachlan, Elisabeth e James. A ogni figlio - con Prudence - è stato concesso un diritto di voto paritario dopo la morte del padre. Grace e Chloe in precedenza avevano un interesse economico ma nessun controllo di voto sul trust. Il nuovo trust di Lachlan è stato assistito da Skadden Arps, mentre i fratelli Murdoch sono stati rappresentati da Centerview Partners e Cravath, Swaine & Moore. Il vecchio trust di famiglia è stato assistito da Sullivan & Cromwell.