L'oro tocca il nuovo massimo storico: è oltre 3.650 dollari l'oncia

AGI - L'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico a circa 3.650 dollari l'oncia, sostenuto dalle crescenti aspettative di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve entro la fine dell'anno. L'oro spot è scambiato a 3.656 dollari l'oncia, in rialzo dello 0,56%.
Il rapporto sull'occupazione negli Stati Uniti, inaspettatamente debole, pubblicato venerdì scorso ha portato i mercati a scontare tre tagli dei tassi quest'anno, compreso un taglio di 25 punti base nella riunione della Fed della prossima settimana.
Gli investitori attendono ora i dati sull'indice dei prezzi alla produzione e sull'indice dei prezzi al consumo statunitensi, che saranno pubblicati alla in settimana e potrebbero fornire ulteriori indicazioni sulle prossime mosse della Fed.
Al di là delle aspettative sui tassi, la domanda di metalli preziosi come bene rifugio è sostenuta anche dall'incertezza legata ai dazi statunitensi e ai rischi geopolitici. Finora quest'anno l'oro ha registrato un aumento del 39%, trainato dalla debolezza del dollaro statunitense, dai forti acquisti delle banche centrali, dall'orientamento accomodante delle politiche monetarie e dall'accresciuta incertezza globale.