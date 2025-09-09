Dal 9 ottobre le nuove regole sui bonifici, cosa cambia?

AGI - Dal 9 ottobre entrano in vigore le nuove regole europee sui bonifici, con l'obiettivo di renderli più rapidi e sicuri. Tra le principali novità, l'obbligo per banche e istituti di controllare le credenziali e l'iban di chi deve incassare la cifra prima che parta l'ordine di pagamento. L'introduzione della verifica del beneficiario (Verification of Payee - VoP) ha lo scopo di ridurre errori e rischi di frodi: ogni volta che viene disposto un nuovo ordine di bonifico o di bonifico istantaneo, la banca dirà al proprio cliente se i dati inseriti coincidono, se non coincidono, se c'è una parziale coincidenza o se non è stato possibile effettuare la verifica, ad esempio perché il conto indicato è chiuso, bloccato o per motivi tecnici.
Inoltre gli utenti possono inviare bonifici istantanei attraverso gli stessi canali di quelli tradizionali. L'Abi, insieme alle banche e alle Associazioni dei consumatori, ha messo a punto una guida in formato digitale, con tutte le informazioni utili per conoscere e usare il bonifico istantaneo in sicurezza.
Ecco il vademecum, disponibile anche sul sito dell'Abi
Cos'e' il bonifico istantaneo?
È un servizio di pagamento già ampiamente offerto dalle banche operanti in Italia. Serve a fare trasferimenti in euro tra conti di pagamento all'interno dell'area unica dei pagamenti in euro in meno di 10 secondi, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con disponibilità immediata dei fondi. Come previsto da un apposito Regolamento Europeo, già dal 9 gennaio 2025 tutte le banche dell'area euro che trattano bonifici tradizionali accettano anche bonifici istantanei. Ed entro il 9 ottobre dovranno anche consentire l'invio dei bonifici istantanei, tramite tutti i canali usati per disporre i bonifici tradizionali.
Quando può essere più utile utilizzarlo?
Quando è necessario agire velocemente: per pagare una bolletta in scadenza, ricaricare rapidamente una carta prepagata, trasferire subito denaro ad un familiare o acquistare prodotti di seconda mano da un privato in modo tracciato.
Ci sono limiti d'importo nel suo utilizzo?
In linea generale, è il cliente a fissare eventuali limiti d'importo in base alle proprie esigenze, anche modificando quelli stabiliti dalla banca con l'obbiettivo di preservare la sicurezza delle transazioni.
I bonifici istantanei sono sicuri?
I bonifici istantanei sono comodi perché il trasferimento dei fondi è immediato, ma proprio per questo il pagamento non è annullabile. La velocità e l'irrevocabilità di questo servizio di pagamento possono esporre i clienti a maggiori rischi e truffe. Per questo è necessario che facciano grande attenzione quando compilano e inviano il bonifico. Inoltre, è importante seguire le indicazioni e i consigli della banca per evitare di cadere in raggiri da parte, per esempio, di finti venditori online o di truffatori, che con diverse tecniche di frode possono cercare di carpire dati sensibili o di convincere le vittime a effettuare bonifici istantanei per servizi o pagamenti inesistenti.