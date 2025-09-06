È morto il fondatore del Forum di Cernobbio Alfredo Ambrosetti, aveva 94 anni
Il suo nome è associato a quello del Forum di Cernobbio che proprio in questi giorni è in corso a Villa d'Este, dove si sta svolgendo la 51 esima edizione.
AGI - È scomparso oggi a Varese, Alfredo Ambrosetti, all'età di 94 anni, dopo alcune settimane in ospedale. Il suo nome è associato a quello del Forum di Cernobbio che proprio in questi giorni è in corso a Villa d'Este, dove si sta svolgendo la 51 esima edizione.
Fu lui a idearlo nel 1975 e anche se ormai Ambrosetti ormai non c'entrava più nulla con la sua organizzazione, l'intitolazione del convegno e' rimasta, un po' modificata The European House Ambrosetti (TEHA).