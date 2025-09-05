Trump invita a cena alla Casa Bianca i Big del Tech, non c'è Musk

AGI - Donald Trump ha chiamato a raccolta tutti i big della Silicon Valley alla Casa Bianca per un'iniziativa sull'intelligenza artificiale promossa dalla first lady Melania Trump. Dopo una tavola rotonda sull'istruzione, tenutasi ieri mattina, i manager delle grandi aziende tecnologiche statunitensi hanno affiancato il presidente e sua moglie a cena. Presenti il numero uno di Meta Mark Zuckerberg, il fondatore di Microsoft Bill Gates e il ceo Satya Nadella, Sam Altman di OpenAI, Sundar Pichai di Google e Tim Cook di Apple. Grande assente Elon Musk che all'inizio di quest'anno ha avuto un dissidio pubblico con Trump dopo aver guidato il cosiddetto Dipartimento per l'efficienza governativa.
First Lady Melania Trump Hosts a Meeting of the White House Task Force on AI Education https://t.co/6OBzcLjg26— The White House (@WhiteHouse) September 4, 2025
Musk, proprietario della società di intelligenza artificiale xAI, non avrebbe ancora ricucito lo strappo con il presidente ma ha dichiarato di essere stato invitato, e di aver inviato un rappresentante al suo posto. Trump non ha risparmiato elogi ai manager e ha affermato che la sua amministrazione sta rendendo "facile" la costruzione dei data center necessari per l'intelligenza artificiale.
Un evento che richiama alla memoria l'insediamento del tycoon a gennaio, quando i leader della Silicon Valley hanno partecipato dopo aver donato milioni di dollari al suo comitato inaugurale. I dirigenti del settore tecnologico, ricorda il Financial Times, hanno cercato di ingraziarsi Trump sin dalle elezioni dello scorso anno, nella speranza di ottenere una regolamentazione meno rigida, maggiori sussidi pubblici e sgravi tariffari per le loro aziende. Molti di loro rischiano anche la scissione in seguito a numerose cause antitrust intentate dal governo. Contrastare il presidente, sottolinea ancora Ft, si è rivelato "pericoloso", poiché Trump ha attaccato singole aziende - e minacciato dazi mirati contro gruppi come Apple - per allinearle alla sua agenda su questioni quali la promozione della produzione manifatturiera statunitense e l'assorbimento dei costi dei dazi.
First Lady Melania Trump's Remarks at @WhiteHouse Task Force on Artificial Intelligence Education - September 4, 2025 @FLOTUS pic.twitter.com/h4xrkWPA8M— Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) September 4, 2025
Sam Altman ha annunciato una piattaforma di lavoro OpenAI e un programma di certificazione in collaborazione con i datori di lavoro, tra cui Walmart. L'azienda si è impegnata ad accreditare 10 milioni di americani entro il 2030 dopo che avranno completato la formazione sull'intelligenza artificiale attraverso la sua piattaforma online. "Grazie per essere un presidente cosi' favorevole alle imprese e all'innovazione. È un cambiamento molto positivo. Siamo molto entusiasti di vedere cosa sta facendo per rendere tutte le nostre aziende e il nostro intero Paese cosi' di successo", ha detto Altman durante la cena alla Casa Bianca. Microsoft ha dichiarato che sosterrà l'iniziativa della Casa Bianca sull'intelligenza artificiale offrendo a tutti gli studenti universitari statunitensi l'uso gratuito della sua Copilot AI.
Nadella ha anche assicurato che estenderà il programma Copilot agli studenti e agli insegnanti delle scuole primarie e secondarie, nell'ambito del suo impegno a donare 4 miliardi di dollari in contanti e servizi di IA all'istruzione nei prossimi cinque anni. "Siamo molto grati al presidente, alla first lady e all'intera amministrazione per aver reso una priorità nazionale la preparazione della prossima generazione a sfruttare il potere dell'IA", ha detto Nadella in un video su X.
Il ceo di Google Sundar Pichai, ha annunciato un piano per investire un miliardo di dollari nell'istruzione basata sull'intelligenza artificiale nei prossimi tre anni. "È un onore per me essere qui e sostenere la sfida presidenziale sull'intelligenza artificiale della first lady. Attraverso questa iniziativa, state ispirando i giovani", ha affermato. Tra gli altri invitati c'erano il cofondatore di Google Sergey Brin, l'amministratore delegato di Oracle Safra Catz e il dirigente di Palantir Shyam Sankar. Nella lista figuravano anche il cofondatore di Scale AI Alexandr Wang, che ora lavora a Meta, Jared Isaacman, ex candidato alla guida della Nasa e investitore nella SpaceX di Musk, e il venture capitalist Chamath Palihapitiya.