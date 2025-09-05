eBay festeggia 30 anni con il ‘95 Shop e un’asta benefica online

AGI - Il primo sito dell'e-commerce mondiale, eBay, compie 30 anni. Le celebrazioni ufficiali sono iniziate con il suono della campana al Nasdaq da parte del CEO, Jamie Iannone, un gesto simbolico che riflette l’impatto di eBay sul commercio globale. Il 4 settembre, New York ha ospitato il ‘95 Shop, un pop-up store curato da Sarah Michelle Gellar, icona degli anni ’90, che ha presentato una selezione di oggetti iconici dell’epoca.
Parallelamente, è stata lanciata un’asta online su ebay.com/95shop, attiva fino al 9 settembre, con offerte a partire da 95 centesimi. I proventi saranno devoluti a Make-A-Wish, sottolineando l’impegno di eBay verso il riuso e l’accessibilità.
Tra le “Greatest Hits”, una selezione di 30 oggetti memorabili dell'epoca e ancora oggi molto desiderati, si possono trovare: 1. Cintura Karl Lagerfeld per Chanel Rue Cambon Paris del 1995: un pezzo vintage che riscuote ancora grandissimo interesse, con oltre 2.600 ricerche all'ora durante la prima metà del 2025. 1. Omega Seamaster Diver 300M: l’orologio subacqueo che ha fatto la sua prima apparizione al polso di James Bond negli anni ’90 è stato il modello più cercato nella categoria orologi nella prima metà dell'anno. 1. Maglia Bulls M&N White 45 autografata da Michael Jordan della stagione 1994-95: la leggenda del basket continua a essere tra gli atleti più cercati nella categoria ‘collezionismo’ di eBay nel 2025 1. Pokémon Charizard Holo 1st Edition Shadowless (PSA 5) del 1999: i fan stanno ancora cercando di "catturarli tutti" su eBay. Pokémon è stato infatti il termine più cercato nella categoria ‘collezionismo’ di eBay.com ogni mese nel 2025.
L’Italia si conferma tra i 10 mercati principali di eBay, con oltre 4,9 milioni di acquirenti e migliaia di venditori professionali. Dal 2001, eBay.it ha supportato le PMI italiane nella digitalizzazione e nell’espansione internazionale, diventando un vero motore di crescita per l’economia locale.
"Il 30° anniversario di eBay è un traguardo importante che celebriamo insieme alla nostra community internazionale - ha commentato Jamie Iannone, CEO di eBay - guardando al futuro, continueremo a puntare sull’innovazione e sull’intelligenza artificiale per rendere eBay una piattaforma sempre più semplice e affidabile".
eBay continua a essere un pioniere dell’innovazione, puntando sull’Intelligenza Artificiale per offrire un’esperienza di e-commerce sempre più personalizzata e coinvolgente. Oltre 10 milioni di venditori hanno già generato più di 200 milioni di inserzioni grazie a strumenti basati su AI, che migliorano la scoperta dei prodotti e rafforzano la fiducia tra utenti.