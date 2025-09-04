Torna il venerdì nero dello sciopero, stop ai treni oggi e domani

AGI - Scatta il primo sciopero dei trasporti al rientro dalle vacanze. Dalle 21 di oggi alle 18 di domani alcune sigle sindacali autonome hanno indetto uno sciopero nazionale del personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, compresi gli addetti del trasporto merci. I treni potranno quindi subire cancellazioni o variazioni. Per il trasporto regionale di Trenitalia e Trenitalia Tper saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle 6 alle 9.
Trenord fa sapere che lo sciopero potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e di Lunga Percorrenza. Oggi pertanto viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21 e che arrivo nella destinazione finale entro le 22. Domani viaggeranno i treni presenti nella lista dei treni garantiti che abbiano orario di partenza dalla stazione di origine corsa dopo le 6 e arrivo a destinazione entro le 9. Nella fascia pomeridiana il servizio riprenderà regolarmente con i treni che abbiano la partenza prevista dopo le ore 18.
Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra: Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express; Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto - Stabio.
E il Codacons mette in guardia: "Il rischio è che i cittadini di rientro dalle ferie, e chi deve spostarsi per esigenze lavorative, si ritrovino a pagare tariffe aeree in sensibile crescita come effetto dello stop ai treni, che sposta la domanda dalle rotaie al trasporto aereo".
A Roma, oltre al trasporto ferroviario, si fermeranno anche i mezzi pubblici: il sindacato Sul ha indetto uno sciopero, che riguarda l'intera rete Atac, dalle 8,30 alle 12,30 di oggi, allo scopo di chiedere orari dei turni migliori, premi di produttività e sicurezza.
Le stazioni della metropolitana di Roma, che potrebbero restare aperte, non assicureranno il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale. I parcheggi di interscambio resteranno invece regolarmente aperti. Potrebbero verificarsi interruzioni nei servizi delle biglietterie fisiche, mentre rimarranno attivi i canali online e l'app Atac.