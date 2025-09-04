Petit Bateau passa agli Usa. Il gruppo Rocher vende il marchio

AGI - Un marchio iconico del 'made in France' batterà bandiera Usa. Il gruppo bretone Rocher, proprietario di Petit Bateau, venderà il suo celebre brand di abbigliamento per bambini al fondo d'investimento americano Regent. Il gruppo, con sede a La Gacilly (Morbihan), a metà gennaio aveva annunciato ai media francesi di voler avviare un processo di vendita delle sue divisioni di moda per bambini (Petit Bateau). Petit Bateau faceva parte del gruppo Rocher dal 1988.
La strategia di Regent
"L'operazione si basa sull'ambizione di dare nuova vita alla crescita di Petit Bateau, supportata dalle risorse e dall'esperienza di Regent, specialista nella rinascita di case storiche", ha affermato il gruppo Rocher in una nota. L'azienda americana ha rilevato in particolare i marchi Dim in Francia, Bally in Svizzera e La Senza in Canada.
Dichiarazioni dei dirigenti
"La scelta di Regent è in linea con la volontà del Groupe Rocher di garantire a Petit Bateau le migliori condizioni per continuare il suo sviluppo a lungo termine", ha assicurato Jean-David Schwartz, amministratore delegato di Rocher. "La prospettiva di questo trasferimento è un punto culminante per tutti noi", ha detto da parte sua Alexandre Rubin, amministratore delegato di Petit Bateau. "Il progetto è attualmente in fase di consultazione con gli organi di rappresentanza dei lavoratori - ha spiegato il gruppo Rocher- nessuna decisione finale sarà presa prima della chiusura di questa procedura, in conformità con gli obblighi legali".
Dettagli sull'azienda
Il famoso marchio di moda per bambini ha una fabbrica e un sito logistico a Troyes, nella regione dell'Aube, nonché un'industria a Tenmar, in Marocco. Impiega 2.300 persone, di cui 1.400 in Francia, e vende i suoi prodotti attraverso 370 punti vendita (di cui 200 all'estero) e 760 rivenditori (di cui 500 al di fuori della Francia).