Negli Usa più disoccupati che posti. È prima volta dal 2021

AGI - Le offerte di lavoro negli Stati Uniti sono scese al minimo degli ultimi 10 mesi a luglio e, per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid, si sono registrati più disoccupati che posti di lavoro disponibili. Questi dati sono coerenti con l'allentamento delle condizioni del mercato del lavoro.
Implicazioni per la Federal Reserve
I dati supportano le aspettative che la Federal Reserve taglierà i tassi di interesse questo mese. Nonostante il calo della domanda di lavoratori, i licenziamenti sono rimasti relativamente bassi, come ha mostrato il report di oggi del Dipartimento del Lavoro. Sono inoltre diminuiti coloro che cambiano attività.
Rapporto tra offerte e disoccupati
Ci sono state 0,99 offerte di lavoro per ogni disoccupato, in flessione rispetto all'1,05 di giugno e al primo calo sotto la soglia dell'1 da aprile 2021, quando l'economia si stava riprendendo dalla profonda crisi causata dalla pandemia.