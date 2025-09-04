Maxi multa a Google. Ha violato la privacy degli utenti

Condanna di Google per Violazione della Privacy
Google è stata condannata mercoledì negli Stati Uniti a pagare 425,7 milioni di dollari di danni a quasi 100 milioni di utenti per violazione della loro privacy, secondo la decisione di una giuria in un tribunale federale di San Francisco confermata dal gigante americano. Il gigante del web, che ha annunciato che farà appello, è stato giudicato colpevole di violazione della privacy ai sensi della legge californiana per aver continuato a raccogliere i dati privati di questi utenti anche se avevano disabilitato questa impostazione, ha concluso la giuria al termine di un processo iniziato a metà agosto. Il caso nasce da un'azione legale collettiva intentata nel luglio 2020.
Dettagli sulla Violazione e Reazione di Google
I querelanti, circa 98 milioni dei quali sono stati riconosciuti dal tribunale, avevano disabilitato l'impostazione "Attività Web e App" e un altro sottoinsieme di tracciamento. Si sono rifiutati di raccogliere dati dal loro utilizzo dei servizi diffusi del gigante del web, come il browser Chrome, Google Maps o Google News. "Le promesse e le garanzie di privacy di Google sono vere e proprie bugie", hanno detto gli avvocati dei querelanti al processo. "Questa decisione fraintende il funzionamento dei nostri prodotti e faremo appello", ha detto all'AFP il portavoce di Google Jose Castaneda. "I nostri strumenti per la privacy danno agli utenti il controllo dei propri dati e, quando disattivano la personalizzazione, rispettiamo la loro scelta", ha aggiunto. Il gruppo sostiene che i dati raccolti dopo che l'impostazione di tracciamento è stata disabilitata non identificano gli utenti.
Pressioni e Sanzioni per Google
La filiale di Alphabet è stata a lungo sotto pressione per trovare un equilibrio tra la sua redditizia pubblicazione di annunci, al centro del suo successo finanziario, e la protezione della privacy degli utenti. Il colosso della Silicon Valley sta lavorando per sostituire i cookie, i piccoli file che tracciano l'attività online e indirizzano meglio gli annunci, con un meccanismo meno invadente ma altrettanto efficace. In Francia, Google è stata multata per la cifra record di 325 milioni di euro mercoledì per violazioni dei cookie e della pubblicità. Questa sanzione gli è stata inflitta dall'autorità francese di controllo della privacy (CNIL), che lo accusa di aver visualizzato annunci pubblicitari in mezzo alle e-mail degli utenti francesi di Gmail senza il loro consenso, e per mancanza di informazioni sull'uso dei cookie, tracker di navigazione. È la terza volta, in tema di cookie, che l'autorità francese sanziona la "negligenza" del gruppo, colpito nel 2020 da una multa di 100 milioni di euro, poi nel 2021 da una nuova multa di 150 milioni. La decisione di San Francisco arriva un giorno dopo che un giudice federale di Washington si è pronunciato a favore di Google respingendo la richiesta del governo degli Stati Uniti di costringere la società a vendere il suo browser web Chrome in un caso di antimonopolio.