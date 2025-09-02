Il Consorzio di Tutela dell'Etna doc: "Il Bianco può diventare iconico"

AGI - Se il rosso delle colate laviche ormai ferme pian piano sbiadisce sull'Etna, da un'altra parte il vulcano si colora di bianco, nella forma del Carricante, vitigno 'sotto esame' alla ViniMilo edizione 2025.
"E' indubbio - spiega Maurizio Lunetta, direttore del Consorzio di tutela dell'Etna Doc - che questi ultimi anni il bianco sta crescendo a una velocità doppia rispetto al rosso; ancora oggi il rosso rimane la prima tipologia di vino imbottigliato ma, secondo le nostre previsioni e secondo questo trend di superficie crescente, nel giro di qualche anno il bianco potrebbe pareggiare i conti".
"E' chiaro - ha aggiunto, intervenendo a una delle degustazioni della maxi rassegna sul vino in corso nella cittadina ai piedi del vulcano fino al 14 settembre - che il fenomeno parte da lontano, da una qualità dei vini e dal prestigio che l'Etna doc ha assunto, caratteristiche che erano proprie solo del rosso. L'Etna doc ha cominciato dal rosso e si è fatto conoscere - ha concluso ma in questi ultimi anni aumenta il prestigio del bianco, che potrebbe diventare il vino bianco iconico d'Italia".