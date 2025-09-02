Mps aumenta l'offerta per Mediobanca

AGI - Forte rilancio di Mps su Mediobanca. Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria promossa da Banca Monte dei Paschi di Siena sulla totalità delle azioni di Mediobanca, il cui periodo di adesione è iniziato il 14 luglio 2025, l'offerente comunica l'incremento del corrispettivo dell'Ops mediante una componente in denaro pari a 0,90 euro per azione portata in adesione.
Mps rinuncia alla soglia del 66,67% per l'Ops su Mediobanca
Mps rende nota sin d'ora "la rinuncia alla condizione soglia" per l'Ops su Mediobanca e che pertanto "acquisterà tutte le azioni oggetto dell'offerta portate in adesione anche qualora si trattasse di un quantitativo inferiore rispetto al 66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'emittente". Fermo restando che l'offerta "non si perfezionerà e si intenderà venuta meno qualora la partecipazione che l'offerente venga a detenere all'esito sia inferiore al 35% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell'emittente".
Il rilancio vale circa 750 milioni
Il rilancio deciso da Mps nell'Ops su Mediobanca richiederà all'istituto di credito senese un impegno di circa 750 milioni di euro. Il Consiglio di Amministrazione di Monte Paschi nel comunicare l'operazione ha confermato che "rimangono immutati gli obiettivi finanziari, volti al mantenimento di una forte solidità patrimoniale" e di una "politica di dividendi ai massimi livelli nel settore", nella convinzione che "l'impegno e i risultati attesi saranno apprezzati da tutti gli stakeholder".
In particolare, anche considerando il corrispettivo in denaro pari a 0,90 euro per azione, Mps "conferma di mantenere una solida base di capitale (Common Equity Tier 1 ratio pro-forma pari a circa il 16%' al completamento dell'operazione) e una politica di dividendi sostenibile nel tempo con un pay-out ratio fino al 100% dell'utile, supportata dall'elevata profittabilità".
Apertura in calo a Piazza Affari
Banca Monte dei Paschi in calo a Piazza Affari dopo aver rilanciato sull'Ops Mediobanca. Il titolo ha aperto sopra la parità per poi invertire la rotta, a pochi minuti dall'avvio delle contrattazioni cede lo 0,84% a 7,804 euro per azione. La banca guidata da Luigi Lovaglio ritoccato al rialzo l'offerta pubblica di scambio su Piazzetta Cuccia inserendo una componente cash nell'ambito dell'operazione: ha alzato l'offerta di 0,9 euro per azione portata in adesione. Il rilancio dell'ops di Mps su Mediobanca, vale in tutto circa 750 milioni di euro.La banca senese ha inoltre comunicato di rinunciare alla condizione della soglia del 66,67% a cui era subordinata l'efficacia dell'offerta per Mediobanca.