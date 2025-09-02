Il gruppo Kraft Heinz si divide in 2 società
AGI - Il gruppo americano Kraft Heinz, produttore del ketchup Heinz e della crema di formaggio Philadelphia, ha annunciato la sua scissione in due distinte società. "La divisione mira a massimizzare le potenzialità dei marchi Kraft Heinz" e a consentire alle nuove società di "concentrare le proprie risorse sulle rispettive strategie prioritarie", ha spiegato il gruppo.
I nuovi nomi delle società non sono ancora stati rivelati dal gruppo. Una di queste sarà specializzata nella commercializzazione di salse, creme spalmabili, condimenti e condimenti. La seconda si concentrerà sui prodotti a marchio Oscar Meyer, noto in particolare per i suoi hot dog e gli snack Kraft, aziende con un fatturato di circa 10 miliardi di dollari.