A luglio cresce l'occupazione. Meloni: "Confermata l'efficacia delle misure del governo"

AGI - A luglio, su base mensile, la crescita di occupati e inattivi si associa al calo dei disoccupati. Lo rileva l'Istat, nei dati provvisori, spiegando che l'aumento degli occupati (+0,1%, pari a +13mila unità) coinvolge gli uomini, i dipendenti (permanenti e a termine), i 15-24enni e i 35-49enni. Gli occupati invece diminuiscono tra le donne, gli autonomi e nelle altre classi d'età. Il tasso di occupazione sale al 62,8% (+0,1 punti).
A luglio 2025, il numero di occupati supera quello di luglio 2024 dello 0,9% (+218mila unità): l'aumento riguarda gli uomini, le donne, i 25-34enni e chi ha almeno 50 anni, a fronte di una diminuzione nelle altre classi d'età. Il tasso di occupazione, in un anno, sale di 0,4 punti percentuali.
Anche confrontando il trimestre maggio-luglio 2025 con quello precedente (febbraio-aprile 2025), segnala l'istituto, si osserva un incremento nel numero di occupati (+0,2%, pari a +51mila unità). Rispetto al trimestre precedente, crescono anche le persone in cerca di lavoro (+1,8%, pari a +28mila unità) e diminuiscono gli inattivi di 15-64 anni (-0,5%, pari a -67mila unità).
Meloni: "Più lavoro, più crescita per l'Italia"
"Secondo l'ultima rilevazione Istat, anche a luglio arrivano segnali positivi dal mondo del lavoro: il tasso di occupazione sale al 62,8% e quello di disoccupazione scende al 6%. Rispetto a luglio 2024 si registrano 218mila occupati in più, con una crescita trainata soprattutto dai contratti a tempo indeterminato. Numeri incoraggianti, che confermano l'efficacia delle misure messe in campo e ci spingono a proseguire con determinazione su questa strada: più opportunità, più lavoro, più crescita per l'Italia". Lo scrive la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social network.