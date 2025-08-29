L'inflazione ad agosto scende all'1,6%, ma il carrello della spesa è più caro

AGI - Ad agosto l'inflazione rallenta, ma a crescere è il carrello della spesa. L'indice dei prezzi al consumo registra una variazione del +0,1% su base mensile e del +1,6% su agosto 2024 (dal +1,7% del mese precedente). Lo rileva l'Istat nei dati provvisori diffusi oggi.
Ad agosto, secondo le stime preliminari, l'inflazione scende all'1,6%, principalmente per effetto della flessione dei prezzi dei beni energetici (-4,4% da -3,4% di luglio). Accelerano invece i prezzi nel settore alimentare (+4,0% da +3,7%), che risente dell'aumento del ritmo di crescita sia dei prezzi dei prodotti non lavorati (+5,6% da +5,1%) sia di quelli lavorati (+3,0% da +2,8%).
Ad agosto accelera la crescita su base annua dei prezzi del "carrello della spesa", ovvero i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (+3,5% da +3,2%), cosi' come l'inflazione di fondo (+2,1% da +2%).
L'inflazione di fondo
Nel mese di agosto l’“inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, accelera leggermente (da +2,0% a +2,1%), così come quella al netto dei soli beni energetici (da +2,2% a +2,3%).