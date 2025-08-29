Tutti contro Booking: 15mila hotel aderiscono alla class action

AGI - L'azione collettiva paneuropea contro Booking.com, sostenuta da HOTREC, Federalberghi e altre 30 associazioni nazionali degli albergatori, ha ricevuto una risposta ampiamente positiva da parte degli albergatori europei: Oltre 15.000 hotel in tutta Europa hanno aderito alla class action che è stata promossa per chiedere a Booking.com il risarcimento dei danni provocati dalle clausole anticoncorrenziali sul miglior prezzo. Gli albergatori mirano a recuperare fino al 30% delle commissioni pagate a Booking.com tra il 2004 e il 2024, oltre agli interessi.
L'Italia, con circa 3.000 hotel registrati, è il Paese con il maggior numero di partecipanti, seguita da Germania, Paesi Bassi, Grecia e Austria. Oggi, 29 agosto, è l'ultimo giorno utile per aderire. Tale scadenza riguarda solo la registrazione, che richiede solo pochi click sul sito www.mybookingclaim.com.
Sulla piattaforma si legge che "con la sentenza del 19 settembre 2024, la Corte di giustizia europea ha confermato che le clausole di parità utilizzate da Booking.com violano il diritto europeo della concorrenza. Queste clausole di parità hanno messo gli hotel in una posizione di svantaggio competitivo. Hanno paralizzato la concorrenza sui prezzi tra Booking.com e altre piattaforme di prenotazione online".
Le informazioni e la documentazione necessarie per perfezionare l'adesione potranno essere fornite successivamente. Nelle prossime settimane, i dati degli hotel saranno consolidati e convalidati e verrà predisposta la dichiarazione di citazione. L'obiettivo è presentare la causa collettiva presso il Tribunale Distrettuale di Amsterdam entro la fine dell'anno.