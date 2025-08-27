Ricavi da record per Nvidia, oltre 46 miliardi di dollari
Nel secondo trimestre del 2025 il gigante dei semiconduttori registra più di 26 miliardi di utili
AGI - Nvidia ha chiuso il secondo trimestre con 46,7 miliardi di dollari di ricavi, al di sopra delle attese degli analisti.

I conti

Il gigante americano dei semiconduttori ha registrato un fatturato record nel secondo trimestre del suo esercizio anno fiscale, appena al di sopra delle aspettative del mercato. Il gruppo, leader nel settore dell'intelligenza artificiale, ha registrato un utile netto di 26,4 miliardi di dollari, nonostante il deficit causato dalle restrizioni statunitensi sulle esportazioni di alcuni dei suoi chip in Cina. Le azioni di Nvidia sono scese di oltre il 3% nel trading elettronico dopo la chiusura delle contrattazioni alla Borsa di New York.

