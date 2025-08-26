In Molise scatta il contratto di solidarietà per 1800 lavoratori Stellantis

AGI - Dal 1 settembre, fino al 31 agosto 2026, entrerà in vigore un nuovo contratto di solidarietà che riguarderà tutti i lavoratori dello stabilimento Stellantis di Termoli. Lo rende noto Francesco Guida, segretario Uilm Molise dopo un incontro tra la direzione dello stabilimento e le organizzazioni sindacali.
"Come il precedente, anche questo contratto di solidarietà prevederà, cosi' come da noi richiesto la maturazione dei ratei a prescindere dai giorni lavorati nel mese - spiega Guida - Ricordiamo che il contratto di solidarietà è uno strumento difensivo che, in questo momento, ci permette di affrontare una fase molto difficile".
La decisione, sottolinea il sindacalista, "arriva in un contesto complicato per tutto il settore auto: il mercato internazionale continua a segnare dati negativi, dagli Stati Uniti arrivano riflessi pesanti con l'attivazione dei dazi da parte dell'amministrazione Trump, la crisi delle vendite non si arresta e la transizione ecologica, purtroppo non governata, sta colpendo duramente il nostro sito di Termoli. A questo si aggiunge il tema della Gigafactory, un progetto che al momento sembra abbandonato. Nessuno ha il coraggio di dire chiaramente quale sarà il futuro di questa fabbrica, se un domani vedrà davvero la luce e, soprattutto, quale sarà il destino dei lavoratori. Pensiamo anche ai colleghi che, dalla Francia, ex dipendenti Stellantis Termoli, avevano ricevuto delle proposte legate a questo progetto e che oggi vediamo lasciati soli, senza prospettive. È una questione non solo industriale, ma anche di correttezza e rispetto verso le persone e le proprie famiglie.Per questo diciamo con chiarezza: abbiamo bisogno di nuovi prodotti, di investimenti veri e di certezze per il futuro".
"Chiediamo di incontrare subito il nuovo amministratore delegato Filosa, perché i lavoratori di Termoli hanno diritto a sapere quale strada Stellantis intende intraprendere", conclude Guida.
Momento no per i lavoratori del settore e dell'indotto. In attesa del tavolo Stellantis del 17 dicembre al Mimit, martedì 10 c'è la riunione convocata da Urso su Trasnova dopo l'annuncio dei 97 esuberi
