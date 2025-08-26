In arrivo la Classic Defender V8 ispirata all'auto di Churchill

AGI - Gli appassionati di Land Rover e collezionisti da tutto il mondo sono già in “trambusto”: la Jaguar Land Rover ha presentato l'ultima edizione speciale della divisione Works Bespoke con la Classic Defender V8 Churchill Edition; un omaggio alla leggendaria serie Land Rover che fu assegnata al primo ministro britannico, Winston Churchill, nel 1954 in occasione del suo 80esimo compleanno.
Esclusività e ispirazione: la replica perfetta
JLR produrrà solo 10 unità della Defender Churchill Edition, rendendola molto esclusiva. In pratica, non si tratta di una replica qualunque. Ispirata al vecchio modello, sì ma con prestazioni moderne. Questa Defender classica è infatti equipaggiata con un moderno motore V8 da 5,0 litri che eroga 400 CV di potenza.
Dettagli di lusso: interni e finiture
Anche gli interni sono curati nei minimi dettagli. Le finiture sono rivestite in pelle semi-anilina Bridge of Weir di Bottle Green, quasi identica all'originale. Un altro dettaglio unico è l'orologio sul cruscotto con quadrante blu e linea rossa, ispirato alla marca di champagne preferita da Churchill, Pol Roger.
Autenticità assoluta: ricerca e riproduzione
Per garantire l'autenticità di ogni dettaglio, il team JLR Works Bespoke si è recato al museo al Museo Emil Frey Classics di Safenwil, in Svizzera, dove è esposta la Land Rover Serie 1 di Churchill dopo essere stata acquistata da un acquirente svizzero nel 2013. Lì hanno prelevato campioni di vernice e materiali per garantire una riproduzione fedele all’originale. Di fatto, l'auto è stata riprodotta nello stesso colore Bronze Green, completa di cerchi in acciaio da 16 pollici.
Prezzo e eredità: un'edizione limitata
Il prezzo? Non è da poco con un range che va da 279.000 sterline per la versione 90 (con carrozzeria hard-top o soft-top) a 295.200 sterline per la versione 110 della Defender prodotta tra il 2012 e il 2016. La Churchill Edition è l'ultimo progetto della divisione Works Bespoke, che segue altri modelli in edizione limitata come Islay e Trophy.