Le voci della vendita di Puma, fanno correre il titolo in Borsa

Negli ultimi 12 mesi, i titoli del marchio tedesco hanno perso il 50% del loro valore, portando la capitalizzazione di borsa del gruppo a 2,6 miliardi di euro
Puma logo
CHARLY TRIBALLEAU / AFP - Puma logo
AGI - Le voci su una possibile cessione di Puma, hanno scatenato i mercati. A dare in pasto l'indiscrezione alla stampa, e agli investitori, è Bloomberg. La famiglia Pinault, che tramite la sua holding Artemis detiene il 29% delle quote di Puma, marchio leader nell'abbigliamento sportivo, sta cercando di cederle a causa delle stime a ribasso delle sue previsioni per il 2025.

Secondo Bloomberg, che cita fonti vicine al dossier, la famiglia Pinault ha contattato tramite consulenti finanziari i gruppi cinesi Anta Sports (Fila, Jack Wolfskin...) e Li Ning (che distribuisce Aigle in Cina), nonché marchi americani di articoli sportivi e fondi sovrani del Medio Oriente, per sondare il loro interesse. Le discussioni sono in corso e non vi è alcuna garanzia che la transazione vada a buon fine, secondo l'agenzia di stampa finanziaria.

Contattata dall'AFP, Puma non ha voluto commentare queste informazioni. Artemis non era immediatamente raggiungibile. Intanto sono bastate le voci a far balzare il titolo nei mercati, dove è salito del 18,5% vsull'indice MDax delle medie capitalizzazioni alla Borsa di Francoforte.

A fronte di un calo delle vendite e dei dazi doganali statunitensi, l'azienda tedesca ha rivisto al ribasso le sue previsioni per il 2025 e alla fine di luglio ha avvertito che quest'anno si aspetta una perdita operativa. Negli ultimi 12 mesi, i titoli Puma hanno perso il 50% del loro valore, portando la capitalizzazione di borsa del gruppo a 2,6 miliardi di euro.

Già all'inizio dell'anno la società e la sua "sorella" Adidas avevano annunciato un taglio dei posti di lavoro per mantenere la competitività dei due marchi storici dell'abbigliamento sportivo.

