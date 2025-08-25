Addio auto di lusso, ora i ricchi vogliono tanti figli

AGI - Un tempo si poteva sfoggiare una borsa costosa, un'automobile sportiva o un orologio appariscente per ostentare la propria ricchezza ma con l'aumento vertiginoso del costo della vita e la progressiva riduzione delle dimensioni delle famiglie, avere molti figli è diventato il simbolo di uno status sociale esclusivo. Lo riporta il Financial Times. Secondo Eliza Filby, autrice di 'Inheritocracy, è ora di parlare della banca di mamma e papà, "per la maggior parte dei genitori che lavorano, e in particolare per quelli che vivono in città, anche avere un solo figlio in condizioni di benessere è un calcolo economico importante che richiede una notevole stabilità finanziaria”.
Sebbene ciò fosse vero anche storicamente, quando avere una prole numerosa era sostenuto dalla necessità di manodopera, da imperativi religiosi e dalla conservazione del patrimonio familiare a fronte dell'elevata mortalità infantile, oggi i figli non sono una fonte di flusso di cassa positivo per le famiglie. Sono piuttosto un peso economico.
"La realtà è che i genitori della classe media non sostengono i figli solo fino ai 18 anni - afferma Filby - Per le famiglie che se lo possono permettere, spesso si arriva più vicino ai 30 anni”. La sensazione, afferma l'autrice, è che “un figlio sia sempre più la norma per le famiglie con doppio reddito. Due è un po' troppo, e tre o più non è solo un'anomalia: bisogna essere super ricchi”.
Secondo uno studio condotto da Forbes su oltre 700 miliardari americani, almeno 22 di loro hanno sette o più figli, tra cui, forse il più famoso, Elon Musk. Considerato l'uomo più ricco del mondo, Musk è diventato il simbolo della procreazione miliardaria (ha 14 figli, per quanto ne sappiamo) e un sostenitore dichiarato del pronatalismo, che considera fondamentale per la sopravvivenza dell'umanità in un contesto di calo dei tassi di natalità.
I dati ufficiali sul tasso di natalità, ricorda Ft, in molti Paesi hanno raggiunto i minimi storici: nel Regno Unito, l'ufficio nazionale di Statistica afferma che il tasso di fertilità è di 1,44 figli per donna, mentre negli Stati Uniti tale cifra è pari a 1,6. In alcuni paesi asiatici come il Giappone e la Corea del Sud, i tassi sono rispettivamente di 1,2 e 0,75. Ma mentre il figlio unico sta diventando sempre più popolare come pilastro della moderna cultura genitoriale della classe media, lo stesso vale per la feticizzazione dell'estremo opposto: ovvero ammirare personaggi estremamente ricchi le cui famiglie sembrano non smettere mai di crescere.
Le famiglie numerose, spiega Ft, sono sempre più visibili tra l'1% più ricco della popolazione, specialmente in alcune delle enclavi più ricche e competitive del mondo, come New York City. Il fascino esercitato dall'élite, dal suo stile di vita e dalla gestione delle proprie famiglie, non è una novità. Una serie di marchi di alta moda e lifestyle di lusso hanno fatto proprio il concetto di genitorialità con risorse quasi illimitate, incorporandolo nella propria offerta di prodotti e nelle proprie strategie di marketing.
Le collezioni di abiti firmati per bambini e le scarpe alte da 600 dollari consentono a un esercito di ragazzi di vestirsi come i propri genitori e come i propri coetanei. E mentre marchi come Patek Philippe e Dolce & Gabbana hanno da tempo posto al centro delle loro campagne pubblicitarie una visione glamour della famiglia, le nuove iniziative di Bottega Veneta e Burberry strizzano l'occhio all'idea della genitorialità moderna come performance culturale stilizzata che, secondo il brand strategist Eugene Healey, segna una maturazione dei gusti e delle preferenze.
Ma non è solo il fatto di avere figli, osserva il quotidiano, a essere venerato dai marchi e vantato come status symbol. Si tratta di come si hanno figli e in che misura si riesce a mantenere lo stile di vita che si aveva prima di diventare genitori. Per molte celebrità, questo significa un esercito di personale di supporto per la cura dei bambini: si dice che Kim Kardashian abbia 10 tate che si alternano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per i suoi quattro figli, mentre la famiglia Baldwin ne ha due nel proprio staff.
Negli Stati Uniti, posizioni di questo tipo nel settore dell'assistenza all'infanzia possono facilmente raggiungere stipendi annuali superiori a 200.000 dollari, anche se uno stipendio più standard si avvicina agli 85.000 dollari. Anche se, qualsiasi tipo di assistenza retribuita rimane un lusso irraggiungibile per la maggior parte delle famiglie.