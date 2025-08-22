Nvidia tratta con il governo Trump per il nuovo chip IA per la Cina

AGI - Il ceo di Nvidia, Jensen Huang, ha reso noto che la società è in trattative con il governo degli Stati Uniti per consentire l'esportazione in Cina di un nuovo chip di intelligenza artificiale, che sarebbe più avanzato degli H20 attualmente consentiti. In una dichiarazione ai media all'aeroporto Songshan di Taipei, Huang ha affermato che la decisione finale spetta all'amministrazione di Donald Trump, che a luglio ha iniziato a rilasciare licenze di vendita per i chip H20 alla Cina dopo diversi mesi di stallo.
"Siamo in dialogo con loro, ma è ancora troppo presto per dirlo", ha affermato il manager che venerdi' si è recato a Taiwan per incontrare i dirigenti di Tsmc, il produttore dei chip utilizzati nei prodotti più all'avanguardia della società tecnologica statunitense.
La scorsa settimana, Trump ha assicurato che Nvidia non potrà vendere per il momento alla Cina il suo chip per IA più avanzato, il Blackwell, dopo aver confermato che la società ha ottenuto la licenza per esportare l'H20 in cambio di una percentuale del 15% delle sue vendite al governo federale.
"Forse dovremo tenere un altro incontro (con Jensen Huang) sul Blackwell", ha detto il presidente repubblicano, sollevando la possibilità che l'esecutivo americano trattenga tra il 30 e il 50% dei ricavi delle vendite di quel chip. D'altra parte, alla domanda sui timori del governo cinese che i chip H20 abbiano "backdoor" di sicurezza, Huang ha smentito. E secondo quanto riportato da The Information, la società ha chiesto ad alcuni fornitori di componenti di interrompere la produzione del suo chip di IA H20 specifico per la Cina, a causa dell'aumento dei controlli da parte di Pechino.