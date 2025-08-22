Accordo con Google, Meta investirà 10 miliardi di dollari in servizi cloud

AGI - Meta (Facebook, Instagram) ha firmato un contratto con Google Cloud del valore di oltre 10 miliardi di dollari per utilizzare i suoi server e altri servizi di elaborazione remota. La notizia è stata inizialmente diffusa da The Information, un organo di stampa specializzato nel settore tecnologico.
Dettagli del contratto e investimenti di Meta
Il contratto di sei anni è uno dei più grandi mai stipulati dall'attività cloud di Google dalla sua fondazione, 17 anni fa. A metà luglio, il capo di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato la sua intenzione di investire "centinaia di miliardi di dollari" in infrastrutture di intelligenza artificiale, con l'obiettivo di raggiungere quanto già prefigurato: costruire un'intelligenza artificiale più intelligente degli esseri umani. I giganti della tecnologia stanno investendo ingenti somme di denaro per migliorare i loro modelli di intelligenza artificiale generativa, che richiedono un'enorme potenza di calcolo e, di conseguenza, chip all'avanguardia e molta energia.
Obiettivi e strategie di Meta nel settore IA
Meta prevede quindi di costruire reti informatiche di diversi gigawatt, ma non può permettersi di restare più indietro rispetto ai leader del settore, in particolare OpenAI (ChatGPT) e Google, di quanto non sia già. Il gruppo californiano ha anche sottratto dipendenti a OpenAI, Google e Anthropic, offrendo loro consistenti bonus. Mark Zuckerberg vuole creare "il team più affiatato e talentuoso dell'intero settore", che avrà "un livello di potenza di calcolo senza pari nel settore", ha affermato.