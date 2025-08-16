Air Canada sospende tutti i voli: coinvolti 130mila passeggeri

AGI - La compagnia aerea Air Canada ha annunciato la sospensione di tutti i voli a seguito di uno sciopero dei suoi assistenti di volo che richiedono un adeguamento salariale. Lo stop si prevede riguarderà circa 130.000 passeggeri. "Air Canada consiglia vivamente ai clienti interessati di non recarsi in aeroporto", ha dichiarato la compagnia aerea, che vola direttamente verso 180 destinazioni in tutto il mondo, in un comunicato.
Oltre agli aumenti salariali, il sindacato chiede di affrontare il problema del lavoro a terra non retribuito, incluso quello svolto durante l'imbarco. Rafael Gomez, direttore del Centro per le Relazioni Industriali dell'Università di Toronto, ha dichiarato all'AFP che è "pratica comune, anche a livello globale", compensare gli assistenti di volo solo per il tempo trascorso in volo, aggiungendo che il sindacato ha costruito una campagna di comunicazione efficace attorno a questo tema, creando una percezione pubblica di ingiustizia.
Un passeggero medio, non a conoscenza delle pratiche comuni del settore, potrebbe pensare: "'Sto aspettando di salire sull'aereo e c'è un assistente di volo che mi sta aiutando, ma tecnicamente non viene pagato per quel lavoro'", ha detto.
Air Canada ha illustrato la sua ultima offerta in una dichiarazione di giovedì, specificando che, secondo i termini proposti, un assistente di volo senior guadagnerebbe in media 87.000 dollari canadesi (65.000 dollari USA) entro il 2027. Il sindacato ha definito le offerte di Air Canada "inferiori all'inflazione e al valore di mercato".