Volkswagen con Bosch punta alla guida autonoma entro il 2026

AGI - Volkswagen e il fornitore di automobili Bosch hanno dichiarato di puntare al 2026 per finalizzare la loro tecnologia di guida autonoma, che sarà accessibile anche ai modelli entry-level. I due gruppi tedeschi stanno sviluppando uno "stack software" basato sull'intelligenza artificiale, "pronto per essere utilizzato nei progetti di produzione a partire dalla metà del 2026", secondo quanto dichiarato in un comunicato stampa congiunto.
Questa soluzione di livello 2+, che consente al conducente di lasciare temporaneamente il volante pur rimanendo vigile, sarà inizialmente riservata all'uso in autostrada. È prevista anche una tecnologia di livello 3 - il veicolo si guida da solo in alcune situazioni specifiche e permette al conducente di smettere di guardare la strada - ma per il momento non è previsto un calendario.In Germania, Mercedes-Benz e BMW hanno già messo in vendita i sistemi di guida autonoma di livello 3, con un prezzo di circa 6.000 euro per i loro modelli top di gamma, la Serie 7 e la Classe S.
Per Volkswagen e Bosch l'obiettivo è rendere la guida autonoma "disponibile per milioni di automobilisti, dal mercato di massa al segmento premium", spiega il comunicato stampa, senza rivelare il prezzo.