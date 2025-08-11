Trump: "Non ci saranno dazi doganali sull'oro"

ADV
AGI - Non saranno imposti dazi doganali sull'oro. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, su Truth Social.
Marcia indietro?
La scorsa settimana, le autorità doganali statunitensi avevano emesso una lettera in cui si affermava che i lingotti d'oro di due pesi standard - un chilogrammo e 100 once (2,8 chili) - dovrebbero essere classificati come soggetti a dazi.
Bene rifugio
Non bisogna dimenticare che poco più di una settimana fa il prezzo del bene rifugio per eccellenza era tornato a salire, facendo segnare un altro record.
