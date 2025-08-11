Trump: "Non ci saranno dazi doganali sull'oro"



Lo rende noto il presidente statunitense con un post su Truth Social
Oncia oro
SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP - Oncia oro
dazi oro trump
AGI - Non saranno imposti dazi doganali sull'oro. Lo ha dichiarato il presidente Usa, Donald Trump, su Truth Social.

Marcia indietro?

La scorsa settimana, le autorità doganali statunitensi avevano emesso una lettera in cui si affermava che i lingotti d'oro di due pesi standard - un chilogrammo e 100 once (2,8 chili) - dovrebbero essere classificati come soggetti a dazi.

Bene rifugio

Non bisogna dimenticare che poco più di una settimana fa il prezzo del bene rifugio per eccellenza era tornato a salire, facendo segnare un altro record.

